بدء موسم حصاد بشاير المانجو الإسماعيلاوي.. «السكري» أول الأصناف

بدأ موسم حصاد أول بشاير للمانجو في الإسماعيلية، مع بداية شهر يوليو الجاري لعدد من الأصناف المحلية المختلفة، وعلى رأسها السكري بنوعيه الأبيض والممتاز.

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمدينة الإسماعيلية، إن أول المناطق التي ظهر بها بشاير للمحصول هذا العام في الإسماعيلية، هي مزارع شرق القناة في مناطق شرق البحيرات والأبطال والتقدم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم المانجو مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، إلا أن الأصناف المحلية ستنتهي وتختفي من الأسواق في منتصف أغسطس بحد أقصى.

السكري الأبيض والممتاز أول الأصناف

وأوضح أن السكري بنوعية الأبيض والممتاز من أجود أصناف المانجو، التي تتميز بها محافظة الإسماعيلية، وتبدأ في الظهور مبكرا في الأسواق المختلفة داخل الإسماعيلية وفي المحافظات المجاورة.

وتابع: «خلال أيام قليلة ستظهر الأصناف المحلية الأخرة، مثل الفونس والعويسي والفص العويسي والزبدة والصديقة، ومع منتصف أغسطس سيبدأ موسم الأصناف الأجنبية».

الأصناف الأجنبية مستمرة حتى أكتوبر

وأشار إلى أن الأصناف الأجنبية ستبدأ في الظهور في الإسماعيلية مع شهر أغسطس، وعلى رأسها النعومي والكيت والكنت والكرمسون والآر تو مع أصناف أخرى جديدة، استحدثت خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن أكثر مايميز الأصناف الأجنبية عن المحلية زيادة الإنتاج، وزيادة تحمل الأشجار للعوامل الجوية المختلفة، إلا أن الأصناف المحلية أكثر جودة، ويقبل على شرائها أهالي الإسماعيلية.