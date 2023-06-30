استقرار الأسعار في أسواق الخضار والفاكهة.. المانجو بـ9 جنيهات

أكد حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن الأسواق تشهد توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة بكميات كافية، وذلك لأن الفترة الحالية تشهد بدء العروة الصيفية، كما أن الأسعار مستقرة بشكل كبير في الأسواق، في ظل إقبال المواطنين طوال العام، على شراء الخضروات والفاكهة.

وقال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن الفترة الماضية هبطت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، في حين أن هناك توقعات باستمرار حالة الاستقرار الحالية حتى الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الخضروات في الأسواق

وتابع «النجيب» أنَّ سعر الطماطم، اليوم الجمعة، يتراوح ما بين 2.25 و4 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس ما بين 7.5 و8 جنيهات، والبصل ما بين 10 و13 جنيهاً، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 9 و17 جنيهاً، والفلفل الرومي بين 9 و14 جنيهاً، كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة مع بدء العروة الصيفية

وأوضح رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الليمون البلدي يتراوح اليوم الجمعة، بين 12 و22 جنيهاً للكيلو، والعنب الأصفر ما بين 9 إلى 16 جنيهاً، فيما يتراوح التفاح المصري بين 8 إلى 15 جنيهاً، والتين البرشومي بين 15 إلى 25 جنيهاً، والكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيهاً، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 10 جنيهات، بينما تتراوح أسعار المانجو بين 9 إلى 15 جنيهاً، ويتراوح سعر البطيخ بين 12 و18 جنيهاً، والخوخ البلدي بين 12 إلى 28 جنيهاً، بينما يتراوح سعر المشمش بين 20 و35 جنيهاً.