أسعار تذاكر الشواطئ في الإسكندرية.. تبدأ بـ5 جنيهات

تستعد كثير من الأسر لقضاء إجازة الصيف، بالذهاب إلى المصايف لالتقاط أنفاسهم عقب انتهاء الامتحانات، فضلا عن الرحلات التي ينظمها الأصدقاء بغرض الترفيه، لذا يهتمون بمعرفة أسعار تذاكر الشواطئ للمفاضلة بينها واختيار الأنسب والأفضل.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر الشواطئ في الإسكندرية، ونسب الإشغال فيها، وفقا لما هو معلن من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتي جاءت على النحو التالي:

شاطئ ذوي الهمم بالمندرة

- سعر التذكرة: مجانا.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 100%.

شاطئ السرايا العام

- سعر التذكرة: 5 جنيهات.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 25%.

شاطئ جليم العام ليلي

- سعر التذكرة: 5 جنيهات.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ مارينا أبو يوسف

- سعر التذكرة: 10 جنيهات.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ السلسلة المميز

- سعر التذكرة: 15 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ أبو قير الشرقي

- سعر التذكرة: 15 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ محمود سعيد

- سعر التذكرة: 25 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 0% ومتاح لاستقبال الزائرين.

شاطئ جزيرة الدهب

- سعر التذكرة: 25 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 0%.

شاطئ البوريفاچ

- سعر التذكرة: 25 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 0%.

شاطئ طاحونة المندرة

- سعر التذكرة: 25 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ ستانلي السياحي

- سعر التذكرة: 25 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 15%.

شاطئ النخيل

- سعر التذكرة: 50 جنيها.

- نسبة الإشغال في الشاطئ 25%.

نسبة الإشغال في الشواطئ

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنّ نسبة الإشغال في الشواطئ قليلة في كثير منها لا تتجاوز 25%، ما يجعل الفرصة مهيئة للاستمتاع بالشواطئ في ظل الهدوء وبعيد عن زحام المصطافين.