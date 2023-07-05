الأرجنتين والبرازيل والمكسيك يدعون إسرائيل لوقف العمليات في جنين

دعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورا وعدم السماح بتصعيد العنف.

وحسبما ورد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المكسيكية: «لقد تلقت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بقلق نبأ تدخل عسكري إسرائيلي جديد وواسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية».

وأضاف البيان: «تعبر الدول الثلاث عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتحث جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات القتالية فورًا، من أجل تجنب تصعيد دورة العنف التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتهجير السكان وتدمير البنية التحتية في جنين».