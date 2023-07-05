ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 12 فلسطينيا

ذكرت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، أنّه سيتم تشييع جنازة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين صباح اليوم، بمشاركة جماهيرية غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وارتفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضين إلى 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

140 إصابة إثر العدوان الإسرائيلي على جنين

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على جنين ومخيمها منتصف ليلة الإثنين، وخلّف العدوان الغاشم على مدينة ومخيم جنين أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، وتدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسية مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين، وأرغم مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.