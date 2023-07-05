«تعليم مطروح»: فوز طالبتين بالمركزي الثالث والرابع في مسابقة «أجمل قطعة فنية»

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حصول الطالبة أسماء عطية محمد بمدرسة الأشراف للتعليم الأساسي على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة أجمل قطعة فنية للمرحلة الإعدادية، والطالبة نهى عبدالله عبدالرحمن بمدرسة العبور الابتدائية لفوزها بالمركز الرابع جمهوريا في مسابقة أجمل لوحة فنية للمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن مسابقات أنشطة الاقتصاد المنزلي.

تميز العمل الفني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن الطالبتين حققتا المركزين المتقدمين، نظرا لتميز العمل الفني الذي قامتا بتصميمه، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنال عصفور موجه عام المادة والموجهات ومعلمات المادة بمدرستي الأشراف والعبور، تقديرا لذلك الإنجاز والجهد في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.

تحقيق مراكز في المسابقات

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن تفوق الطلاب والحصول المراكز المتقدمة في تلك المسابقات على مستوى الجمهورية، يعد استمرارا لسلسلة الإنجازات التى حققها تعليم مطروح في كل الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.