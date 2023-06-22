«تعليم مطروح» تكرم أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة «الحمام»

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطلاب العشرة الأوائل على مستوى إدارة الحمام التعليمية، وذلك بحضور وجيه عبدالرازق عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية، وأسر المتفوقين بالشهادة الإعدادية بمكتب رئيس المدينة.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة الحمام

وخلال فعاليات تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للطلاب الأوائل، مقدمًا لهم التهاني، لتحقيقهم التفوق العلمي على مستوى إدارة الحمام، الذي جاء نتاج اجتهاد وإخلاص وتفاني في طلب العلم.

استمرار التفوق العلمي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، للطلاب أوائل الشهادة الإعدادية خلال حفل التكريم، ضرورة استمرار الجد والمثابرة لمواصلة التفوق والتميز في المرحلة الثانوية، وحتى المرحلة الجامعية، وذلك لبناء مستقبل أفضل، وتحصيل أكبر قدر من العلم، في ظل الحفاظ على التميز خلال جميع المراحل.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنّ هناك دعمًا من محافظ مطروح لجميع الطلاب الأوائل والمتفوقين، وتحفيزهم على مواصلة التميز في التعليم والأنشطة التعليمية المختلفة، والرياضة لبناء الجسم والعقل.