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«الخارجية الروسية» تحذر من التوتر في الأراضي الفلسطينية: يهدد استقرار المنطقة

كتب:

سحر المكاوى
11:19 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
العدوان على جنين

العدوان على جنين

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن تصعيد التوتر الفلسطيني ـ الإسرائيلي، يهدد الاستقرار الإقليمي، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها فجر أول أمس الإثنين، بقصف منزل وسط المخيم، كما قصفت بالطائرات عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

العدوان على جنين

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.

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بقلم سحر المكاوى