«الخارجية الروسية» تحذر من التوتر في الأراضي الفلسطينية: يهدد استقرار المنطقة

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن تصعيد التوتر الفلسطيني ـ الإسرائيلي، يهدد الاستقرار الإقليمي، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها فجر أول أمس الإثنين، بقصف منزل وسط المخيم، كما قصفت بالطائرات عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

العدوان على جنين

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.