محافظ مطروح: تعيين 264 شابا في وظائف مختلفة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار الجهود المبذولة من مديرية العمل بمطروح لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

تعيين 264 من شباب مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت خلال شهر يونيو الماضي في توفير فرص عمل، و تعيين في وظائف مختلفة عدد 264 من الشباب ذكور وإناث من أبناء مطروح من راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بالمديرية، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص، وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

تعيينات دائمة ومؤقتة

وأكد عاطف درويش وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة مطروح في بيان أن التعيين فعليا، مؤقت ودائم، وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.