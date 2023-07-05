عزاء الفنان علاء عبدالخالق في مسجد الشرطة الليلة

أعلنت أسرة الفنان الراحل علاء عبدالخالق، أنّها ستسقبل واجب العزاء، الليلة، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس بعد صراع مع المرض.

ونشر الفنان حميد الشاعري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل العزاء، قائلًا: «عزاء المغفور له بإذن الله الفنان علاء عبد الخالق اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد 6 أكتوبر، قاعة الوهاب بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ولا أراكم مكروه في عزيزٍ لديكم».

ومن المُقرر أنّ يشهد عزاء علاء عبد الخالق، حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، خاصة وأنّه كانت تجمعه علاقة صداقة بكثيرين، أبرزهم نجوم الغناء في فترة التسعينيات، مثل حميد الشاعري، وحسام حسني، ومنى عبد الغني، وحنان، ومحمد محيي وآخرين.

هل توفي علاء عبدالخالق بالسرطان؟

وكانت الفنانة منى عبد الغني، كشفت تفاصيل المرض الذي أصاب الراحل، بعد تداول أنباء عن دخوله في صراع طويل مع مرض السرطان، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأوضحت: «علاء عبدالخالق لم يكن يعاني من مرض خبيث كما ذكرت بعض المواقع، كان يعاني من التهابات في الأعصاب أدت إلى ضعف بصره وارتعاش صوته».