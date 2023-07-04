أنوشكا: علاء عبد الخالق كان طيبا بشكل ملائكي ودائم التواصل مع زملائه

قالت الفنانة أنوشكا، إن العلاقة التي جمعتها بالفنان الراحل علاء عبد الخالق، كانت علاقة زمالة، ولم تجمعهما أعمال فنية مشتركة، إلا أنهما كانت تجمعهما حفلات ومناسبات، وكانت حفلات طويلة نتجمع فيها.

التواصل مع كل زملائه

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة «الحياة»: «علاء رحمه الله كان حريصا على التواصل مع كل زملائه، فإذا طلعت على المسرح قبله، يحرص على مصافحتي والاطمئنان علي، وإذا طلعت على المسرح بعده، يقوم بنفس العمل».

صفات علاء عبد الخالق

وتابعت: «سيرته عطرة وطيبة وكان شخصا محترما، علاء عبد الخالق كان إنسانا طيبا بشكل ملائكي، وسأتذكره دائما بطيبة القلب، وهناك إجماع من الزملاء على ذلك، وكان لا يتدخل في أمور الأخرين بشكل يزعجهم، وكان يحب كل الناس، وكان حريص على إرضاء الكل، وكان لا يحب المشاكل، كان راقيا ومُبتسما».