رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة جنوب سيناء سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع استقبال وزير التربية والتعليم للأوائل على مستوى الجمهورية اليوم في العاصمة الإدارية، لتكريمهم وإعلان النتيجة رسميا على موقع الوزارة.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة التعليم الفني من هنا، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، وتحديد النوعية ما بين فندقي وزراعي أو صناعي أو تجاري والضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء إتاحة النتيجة في جميع المدارس بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ستكون متاحة عقبل تفعيل لينك بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «الزراعي والصناعي والتجاري» بعد اعتماده رسميا اليوم من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.