يسعى العديد من الطلاب من مختلف التخصصات المهنية والصناعية والزراعية والتجارية، إلى الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الجيزة، إذ من المقرر إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي يُعقد بعد ظهر اليوم، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن أوائل الدبلومات والنتيجة لجميع الطلاب، ومن بعده يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الجيزة، حيث خصصت الوزارة رابط لذلك.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الجيزة

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الجيزة من خلال الضغط هنا.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر وفق المعلن، أنّ يُعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس».

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنّ نحو 715 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية، وجرى توزيعهم على 2542 لجنة.