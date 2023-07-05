أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه من المقرر تفعيل لينك بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 «الزراعي والصناعي والتجاري» بعد اعتماده رسميا اليوم من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في كل التخصصات الفنية بحضور أوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات لتكريمهم.

لينك بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع الأنظمة الثلاث والخمس سنوات ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، الدخول إلى لينك بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023، للاستعلام عن النتيجة بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم، لتكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض «الوطن» خطوات الدخول على لينك بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد اعتمادها وتفعيل الرابط، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على لينك بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط.

- اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

- الضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختر النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

- اختيار النظام «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

- ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على عرض النتيجة.