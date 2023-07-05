مخالفات مرورية تعرضك للغرامة.. عقوبتها تصل إلى سحب الرخصة لمدة عام

يقع الكثير من قائدي السيارات في أخطاء تعرضهم للمساءلة القانونية، تصل إلى توقيع الغرامة وسحب رخصة القيادة أحيانًا، وهناك عدة مخالفات ربما يرتكبها البعض دون علمه أنه بذلك يقع تحت طائلة القانون، ونستعرض فيما يلي، مخالفات مرورية تعرض من يرتكبها إلى الغرامة المالية.

مخالفات مرورية احذر ارتكابها

- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

وعلى الرغم من أن البعض، يرتكب هذه الأفعال ظنا منه أنها عادية، إلا أنّ قانون المرور يعاقب عليها بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وفقًا للمادة «72 مكررًا».

ويعاقب قانون المرور في حالة قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة، بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام، وكذلك تسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد عن شهر.

غرامة 1500 جنيه على هذه الأفعال

ويعاقب قانون المرور بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه وفقا للمادة «72 مكررًا / 2» كل من يرتكب هذه الأفعال:

- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

- كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة.

- كل قائد مركبة مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه.

- عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وفي حالة ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها، وعنده ارتكابه للمرة الثالثة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

غرامات مالية

ونصت المادة رقم «74 مكررًا» على عدد من المخالفات المرورية التي قد لا يعلم عنها أحد شيئًا، أو يتوقع أن تكون عليها مخالفات، وخاصة وأنها أفعال منتشرة وخاصة بين الشباب، منها:

- مخالفات السرعة ليست عند زيادتها فقط، بل أيضا قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

- عدم استخدام من يركب بجوار قائد السيارة هو الآخر حزام الأمان في أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.

- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية، وهي عادة منتشرة كثيرا بين الشباب.

ويعاقب القانون في هذه الحالات بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

حالات غرامتها تصل لـ1000 جنيه

ونصت المادة رقم «74 مكررًا / 1» على عدد من المخالفات التي قد لا تكون متوقعة بالنسبة للبعض، ويعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، في الحالات التالية:

- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي منها.

- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً في أثناء السير بها.

- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.