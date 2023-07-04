تعطل فرامل السيارة يعرض للحبس.. ما العقوبة في قانون المرور؟

يحتوي قانون المرور الجديد على العديد من العقوبات التي ينص عليها في حال مخالفة صاحب السيارة للضوابط التي تحدد عملية السير في الطرقات المختلفة، وتتدرج هذه العقوبات على حسب حجم المخالفة، فتبدأ من الغرامة المالية البسيطة، إلى الغرامة المالية الكبيرة، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الحبس.

العقوبة في قانون المرور الجديد

ومن بين المخالفات التي قد يرتكبها قائد السيارة وهو على غير علم بعقوبتها في قانون المرور الجديد، أنَ يسير بسيارته في الطريق وقد تعطلت فراملها أو كانت السيارة لا يوجد بها فرامل من الأساس بشكل نهائي.

الحبس أو الغرامة

وقد نص قانون المرور على أنَّه «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال».

مخالفات أخرى

وهناك العديد من المخالفات التي تطبق عليها نفس العقوبة، ومن بينها:

- أن يقود الشخص سيارة دون رخصة قيادة أو يقود السيارة برخصة منتهية أو تقرر سحبها أو إيقاف، أو برخصة لا تجيز قيادة السيارة نفسها.

- وكذلك يعاقب بنفس العقوبة في حال قيادة السيارة بسرعة مجاوزة للحد الأقصى من السرعة المقرر للطريق التي تسير فيه.

- وكذلك تعمد السائق للسيارة لتعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.