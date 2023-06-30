حبس المتهم بالتعدي بالضرب على آخر بسبب الميراث في عين شمس

أمرت النيابة العامة، حبس أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدي بالضرب على آخر محدثًا إصابته في دائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» يفيد تضرر أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة من تعدي شقيق زوجته عليه بالضرب مُحدثًا إصابته بسبب خلافات على الميراث.

مشاجرة بين طرفين

وبإجراء التحريات والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين الأول «أحد الأشخاص، وشقيق زوجته أحدهما مصاب بجروح متفرقة في الجسد»، والطرف الثاني «شقيق الثاني ومصاب بجروح في منطقة الظهر»، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهما لخلافات على الميراث ما أسفر عن تعدي الطرفين على بعضهما البعض بالضرب.

خلافات على الميراث

وبعد تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تمّ القبض على طرفي المشاجرة، وتبين أنَّ سبب الخلافات على الميراث، وبعد مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

ويقول محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنَّ عقوبة جريمة الإصابة العمد، «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.