حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في عين شمس 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم عاطل مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرامًا، وكمية لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، بالإضافة لمبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل عملية التواصل مع عملائه.

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وعلق المحامي محمود عبدالله على العقوبة المتوقعة على المتهم بالإتجار بالمخدرات في عين شمس خلال حديثه للوطن قائلاً: «إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.