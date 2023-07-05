الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم.. كثافات بميدان العتبة

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم، إذ شهد كورنيش النيل ارتفاعات للكثافة بعدد من المناطق، موضحة أن ميدان العتبة يشهد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وبمنطقة الضاهر تظهر كثافات متقطعة وممتدة حتى الشوارع المؤيدة لشارع رمسيس، والذي يشهد كثافات مرورية.

كوبري أكتوبر يشهد كثافات نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة

وتمتد الكثافات المرورية لمسجد النور بالعباسية، كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة بإتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى بالإتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر، أما نفق الأزهر فيشهد ظهور تباطؤ بسيط بحركة المرور للقادم من صلاح سالم وحتى ميدان الأوبرا والعكس.

كوبري النيل بمنطقة حلوان يشهد سيولة مرورية بالوقت الحالي

ويشهد كوبري النيل بمنطقة حلوان سيولة مرورية بالوقت الحالي، وبالوصول لمسجد الشهيد نجد كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى القاهرة الوسطى، وبالاستمرار على نفس الطريق تقل الكثافات تدريجيا ولكنها تعود مرة أخرى بمجرد الوصول لطريق حلوان الكريمات.

كثافات مرورية نسبية من كوبري فيصل وحتى شارع التحرير وأعلى كوبري الجامعة

أما عن الحالة المرورية بشوارع الجيزة فيشهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان سيولة مرورية، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدءا من كوبري فيصل وحتى شارع التحرير نجد كثافات مرورية نسبية وكثافات أخرى أعلى كوبري الجامعة.