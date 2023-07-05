محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من المواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشاب كفيف بناحية فيشا الكبرى مركز منوف، حافظ لكتاب الله، ويمتلك موهبة رائعة في تلاوة القرآن الكريم، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية وعينية مراعاة لظروفه الاجتماعية، موجها بالاستعانة به لتلاوة القرآن الكريم فى المناسبات والاحتفالات الخاصة بالمحافظة، نظرا إلى صوته العذب وتشجيعا لموهبته.

صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية

وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية ولحوم لمواطنة بناحية المنشأة الجديدة بالباجور تعاني ضعف السمع، وليس لديها مصدر دخل، موجها بتوفير سماعة بالمجان للمواطنة بالتنسيق مع جمعية الأورمان، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطن متزوج ويعول 7 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وليس لديه مصدر دخل ثابت للإنفاق على أسرته، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية ميت خاقان تلتمس الموافقة على بناء مسجد على قطعة أرض تمتلكها داخل الحيز العمرانى على نفقتها الخاصة، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطنة بناحية بركة السبع والعرض عليه.

فيما كلف المحافظ الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنة بناحية ميت خاقان تتضرر من تعنت مدير الجمعية الزراعية ضدها والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .