لو عمرك من 16 لـ35 سنة.. كيف تحصل على عائد أسبوعي من بنك قناة السويس؟

يوفر بنك قناة السويس شهاة ادخار بعائد أسبوعي، للأفراد الطبيعيين من فئة الشباب من سن 16 سنة حتى 35 سنة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك قناة السويس، يكون الحد الأدنى للشهادة 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، والمدة 3 سنوات، وتتميز أنها بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

سعر العائد على شهادة الادخار الأسبوعية

وسعر العائد على شهادة الادخار التي يطلق عليها اسم weekend saver، بـ16% سنويًا، إذ أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

الحصول على تمويل بضمان الشهادة

ويتيح بنك قناة السويس، إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك قناة السويس بالنسبة للعملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، والجدد مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طاب إصدار الشهادة الادخارية.

ويذكر أن هذه الشهادة خاصة لعملاء beyond، إذ أن صمم هذا البرنامج بمجموعة من الخدمات المصرفية للشباب من أجل تلبية رغباتهم الاستثمارية، التعليمية والصحية والترفيهية والذي يتراوح أعمارهم من 16 إلى 35 عامًا.