مصرع شخص في حادث سير بالشرقية

لقي رجل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى «ميكروباص» في طريق منشأة أبو شلبي، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى كفر صقر، تحت تصرف الجهات المعنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر، باستقبالها عامر .ع، يبلغ من العمر 60 سنة، بوصوله إلى المستشفى جثة، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومن ثم التصريح بالدفن.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، فيما تبين حدوث وفاة المسن على إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ميكروباص في منشأة أبو شلبي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.