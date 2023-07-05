تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الشرقية

يتقدم الطلاب والطالبات الحاصلون على الشهادة الإعدادية الراغبون في الالتحاق بالمدارس الفنية سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمات بأوراقهم، للالتحاق بهذه المدارس، التي تتيح لهم الفرصة للتدريب على المهن المختلفة بما يتوافق مع سوق العمل، وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التقديم للالتحاق بالمدارس الفنية إلكترونيا من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق الدبلومات الفنية محافظة الشرقية، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الشرقية، حيث تم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية، لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري).

وتقرر أن يكون تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الشرقية على النحو التالي : -

تنسيق دبلوم صنايع 2023 محافظة الشرقية

الزقازيق الصناعية بنات رقم 1، 230 للعام، و185 خدمات مهني.

الزقازيق الصناعية بنات رقم 2 بمجموع كلى 235 للثانوي العام- 185 درجة للخدمات- 180 درجة للمهني- 140 درجة خدمات مهني.

تنسيق دبلوم زراعة 2023 في محافظة الشرقية

تنسيق دبلوم زراعة 2023 محافظة الشرقية بنين وبنات فقد حدد كما يلي:

مدرسة الشهيد إبراهيم عطية الزراعية بفاقوس 220 درجة.

مدرسة السلام الزراعية المشتركة بلبيس 215 درجة.

مدرسة عاطف خليل الزراعية المشتركة 220 درجة.

مدرسة الصالحية الجديدة الزراعية المشتركة 215 درجة

مدرسة كفر صقر الزراعية المشتركة 220 درجة.

مدرسة منيا القمح الزراعية المشتركة 220 درجة للعام، 175 خدمات، 140 مهني.

التعليم والتدريب المزدوج 2023 في محافظة الشرقية

أمال بشارة للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجدي الشويخ للتعليم والتدريب المزدوج 145 درجة

فاروق سالم للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

بربنتكس للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجمع الجلود التعليم والتدريب المزدوج 145 درجة

الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسلطان آل عويس 185 درجة.

المدرسة النسيجية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

السويدي اليكتريك للتعليم والتدريب المزدوج 220 درجة

مصر الحجاز للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

محمد صابر للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

حكيم متر باكو للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

مد ستار للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

سمير الكفراوي للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.