ارتفاع مساحة زراعات القطن طويل التيلة لـ80 ألف فدان في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، إن المساحة المنزرعة من محصول القطن طويل التيلة على مستوى المحافظة، سجلت حتى اليوم الثلاثاء، نحو 80 ألف فدان قطن، مضيفا أن المحافظة تستحوذ على ثلث مساحة المنزرع على مستوى الجمهورية.

أفضل أصناف القطن طويل التيلة

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسم زراعة القطن للعام الحالي 2023، يعتبر من المواسم الممتازة من حيث زراعة أفضل أصناف التقاوي للقطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، وهي من أصناف، جيزة 96، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 86 ، والتي تمتاز بأنها تحقق إنتاجية ممتازة تصل لنحو 15 قنطار قطن لكل فدان منزرع.

أسباب تميز كفر الشيخ في زراعة القطن

أضاف «أبو اليزيد» أن محافظة كفر الشيخ إحدى محافظات الدلتا المميزة بزراعة الذهب الأبيض القطن طويل التيلة منذ سنوات، واحتلت هذا العام مكانا في الصدارة وفق المساحة المنزرعة، وتبلغ نحو 80 ألف فدان، وذلك لكون هذا المحصول من الزراعات المحببة لدى الفلاحين بالمحافظة.