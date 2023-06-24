ضبط 6 أطنان أغذية غير صالحة وغلق مصنع في الشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، منها المناطق الصناعية، وقرية إنشاص الرمل، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

التفتيش على 5 من مصانع الأغذية في بلبيس

تم خلالها المرور على 5 من مصانع الأغذية ببلبيس، التي أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات اللحوم به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 3 طن و700 كيلو منتجات لحوم، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 3 طن و 660 كيلو منتجات لحوم لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 9 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة بلبيس، في 3 مصانع لمنتجات اللحوم والدواجن.

استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.