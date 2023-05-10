ضبط 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك.. وغلق 3 مصانع مخالفة في الشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات.

ضبط 3 مصانع للمخللات ومنتجات الألبان

وتمكنت الحملة من المرور على المنشآت الغذائية في مدينة القنايات، والتي أسفرت عن ضبط 3 مصانع للمخللات ومنتجات الألبان، بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المصانع لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 4 طن و500 كجم جبن وملح ومخللات

كما تمكنت إعدام 4 طن و500 كجم جبن وملح ومخللات «زيتون، ليمون، قرنبيط، فلفل، لفت»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 17 طن مخللات «جزر، بصل، لفت» لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وسحب 5 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.