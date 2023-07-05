امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية دون شكاوى

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة البلاغة، وسط هدوء واستقرار، واطمأنت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وسادت حالة من الهدوء داخل اللجان في امتحان مادة البلاغة لطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية ولم تسجل غرف المتابعة المركزية للامتحانات أي شكوى تخص امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات، ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء مع التصدي لظاهرة الغش، مؤكدًا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، خلال امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية والامتحانات المتبقية لهم خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنّهم استأنفوا امتحانات الثانوية الأزهرية يوم الإثنين الماضي بامتحان مادة الفيزياء بعد إجازة عيد الأضحى.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وشدد على حظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة، حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، ومن البنين 56287 طالبا، والفتيات 34484 فتاة، ومن القسم العلمي من البنين 27435 طالبا، والفتيات 23303، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.