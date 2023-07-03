غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: هدوء بين الطلاب بعد امتحان الفيزياء اليوم

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء، اليوم الاثنين، في هدوء واستقرار، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

كما اطمأنت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية على توفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان فتيات المنطقة السادسة، التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الثانوية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدا بجهود الغرفة في المتابعة المستمرة لأعمال الشهادة الثانوية.

ومن جانبه، تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنة الزوازية بأولاد طوق التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب، إذ بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.