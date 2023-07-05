أميرة مختار تكشف تفاصيل أغرب 3 أيام في حياة رجاء الجداوي (فيديو)

تحتل الفنانة رجاء الجداوي مكانة خاصة في قلوب وعقول جمهور الفن المصري، فهي واحدة من «هوانم» الإبداع، وأعمالها تستحوذ على مساحة كبيرة من ذاكرة ووجدان الجمهور، كما أثرت المكتبة الفنية بعشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، جعلها تتصدر الضواء وتظل في البلاتوهات حتى الأسابيع الأخيرة من حياتها، إلى أن رحلت في 5 يوليو عام 2020.

كواليس وداع رجاء الجداوي

وفي حديثٍ تليفزيوني سابق، لـ أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت الابنة عن كواليس وداع والدتها لكل مُحبيها وأصدقاءه قبل أسابيعٍ قليلة من رحيلها، ووصفت تلك اللحظات، بقولها: «أغرب 3 أيام في حياة ماما».

وقالت ابنة رجاء الجداوي، «قبل إصابتها بكورونا ودخولها المستشفى بـ3 أو 4 أيام تقريبًا، فوجئت بحرصها الشديد على زيارة كل عائلتها وأصدقاءها، وهذا لم يكن أمرًا عاديًا أو طبيعيًا»، متابعة «كانت بتزور قرايبنا، وفيه ناس كلمتها لم تكن تتواصل معهم منذ 11 سنة».

زيارة البيت القديم

وتابعت «كانت ممكن تزور بيت قرايب لنا، وتقولهم انزلوا لي أنا تحت، عاوزة أشوفكم وأسلم عليكم»، لافتة إلى أن والدتها زارت العقار القديم الذي كانت تسكن فيه بمنطقة الدقي، رغم معاناتها في الصعود إلى الشقة، «هي بتحب الشقة دي جدًا، وبتحس إن روحها فيها، وقعدت تدخل غرفة غرفة، وتقرأ قرآن بصوت عالٍ».

وبعد أيامٍ قليلة من تلك الواقعة، أصيبت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، لتدخل العزل آنذاك، لعدة أسابيع، قبل أنّ ترحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام، متأثرة بإصابتها.