ابنة رجاء الجداوي تحتفي بعيد ميلاد خالتها بصورة مع الفنانة الراحلة

هنأت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خالتها بعيد ميلادها، كاشفة عن صورة شقيقة الراحلة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

أميرة مختار لخالتها: «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة ماما الله يرحمها»

ونشرت أميرة مختار صورة تجمع والدتها الراحلة بشقيقتها وابنتها وعلقت قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى بنت خالة في الدنيا وأكتر واحدة شبه ماما الله يرحمها، عقبال 100 سنة يا ماجدة يا حبيبة ماما الله يرحمها وحبيبتنا كلنا»، لتنهال التعليقات على منشور أميرة مختار، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال رجاء الجداوي

وكانت آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل رحيلها، مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة دينا الشربيني الذي تمّ عرضه في السباق الرمضاني 2022، وبعدها أُصيبت بفيروس كورونا لترحل عن عالمنا متأثرة بمضاعفات الفيروس.