في ذكرى وفاتها.. كيف أثرت تحية كاريوكا في شخصية رجاء الجداوي؟

قد يغفل البعض، عن طبيعة العلاقة بين الفنانة تحية كاريوكا، ورجاء الجداوي، وصلة القرابة التي تجمعهما، رغم حديث الأخيرة في عددٍ من لقاءاتها التليفزيونية قبل وفاتها، عن حجم تأثرها بـ«خالتها تحية» والتي أسهمت في تكوين شخصيتها.

تحية كاريوكا، التي تحل ذكرى وفاتها الـ23، اليوم الثلاثاء، كونها رحلت عن عالمنا يوم 20 سبتمبر عام 1999، احتضنت ابنة شقيقتها في طفولتها، ودعمتها في مهد مشوارها الفني، إذ كانت تربطهما علاقة قوية تقوم على أساس الاحترام والحب.

هى صاحبة الفضل في تكوين شخصيتي

في حوارٍ سابق لـ رجاء الجداوي، مع «الوطن»، كشفت فيه عن طبيعة ومدى تطور علاقتها بالفنانة تحية كاريوكا، إذ قالت: «تحية ليست خالتي فحسب، فهى صاحبة الفضل في تكوين شخصيتي، فقد ربتني منذ كان عمري 3 سنوات، وألحقتني بمدارس أجنبية، وأحضرت لي مُربية أجنبية، وأضفت عليّ الصبغة الأرستقراطية، فكانت تقول لي إن الكذب مفتاح كل الموبقات».

هذه المرة التي مارست فيها الكذب على تحية كاريوكا

وكشفت رجاء الجداوي، عن المرة الذي كذبت فيها على تحية كاريوكا، منذ أنّ كان عمرها 12 عامًا، قائلة: «كنت في المدرسة الداخلي أخرج يومَى السبت والأحد من كل شهر، وفى إحدى المرات قالت لى صديقتى سامية إن عيد ميلادها الاثنين، وطلبت منى أن أخبر خالتى بأننى لدىّ إجازة فى السبت والأحد والاثنين، وفعلت ذلك، وبالصدفة قابلت إحدى الراهبات بالمدرسة خالتى وسألتها عن سبب غيابى، فأخبرتها بارتفاع درجة حرارتى».

وأضافت «جلست معى على مائدة الطعام وقالت لى: انتظرينى فى حجرتك، حيث واجهتنى بما فعلته، وخيّرتنى وقتها بين أمرين، الأول أن أذهب إلى المدرسة وأخبرهم بأننى كاذبة، أو ألا أخرج نهائياً أثناء دراستى حتى ينتهى العام الدراسى، واخترت الحل الثانى، إذ إنها لم تتراجع عن قرارها، وهذه الطريقة فى التربية لم يعد أحد يعمل بها فى الوقت الحالى، الذى انتشرت فيه الشائعات والأخبار الكاذبة التى أصبحت لا حصر لها».