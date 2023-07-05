المؤبد للمتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المؤبد ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في مارس من عام 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز جوهر الميثامفتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة والتي تسمح له بذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

البداية.. بلاغ

وتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين».

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته وبالتقابل مع المتهم ومحاولة شراء مواد مخدرة منه أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي به كمية من المواد المخدرة الهيروين والميثامفتامين، وحينها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.