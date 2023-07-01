المشدد 15 عاما للمتهم بقتل شاب في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، صاحب عقار لإدانته بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات على تركيب لافتة على محل بمنطقة المرج بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه، وجّهت له تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة انتهت بتسديد الجاني طعنات نافذة للضحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وأضافت أوراق القضية، أنّ المجني عليه استأجر من المتهم محل في العقار الخاص به ووضع عليه لافتة، لكنه اعترض على ذلك فنشبت بينهما مشادة كلامية استل على إثرها سلاحا أبيض وسدد له عدة طعنات على النحو المبين بالأوراق.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق.