نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023.. اعرف طريقة الحصول عليها مجانا

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023، تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد قليل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم بالعاصمة الإدارية.

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023

تتيح وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023، بعد اعتمادها مباشرة علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات «بوابة التعليم الفني» مجانا دون دفع أي رسوم، من خلال إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس والتخصص والنظام الملتحق به الطالب «الثلاث سنوات والخمس سنوات ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية».

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات ونسب النجاح في كل تخصص، وسيتم تكريمهم خلال المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنّه جرى دعوة الأوائل أمس بتفوقهم للحضور اليوم الاحتفاليه التي تعقدها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم إعلان نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023، في المدارس الفنية في اليوم التالي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ونشرها في كشوف بالاسم ورقم الجلوس، ليستطيع طلاب الدبلومات الفنية الحصول على الدرجات كاملة لجميع المواد الدراسية للطالب.