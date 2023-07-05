بوابة التعليم الفني تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إعلان نتيجة إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، بعد اعتمادها رسميا بعد قليل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في الساعة الثانية ظهرا.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تفعيل رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، لطلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور فورا اعتمادها مباشرة من وزير التعليم، لتكون متاحة للطلاب لجميع التخصصات الفنية (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي) بالاسم ورقم الجلوس، على أن يتم إعلانها بالمدارس الفنية اليوم التالي لاعتماد النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأجرى قيادات وزارة التربية والتعليم، اتصالا هاتفيا بأوائل الدبلومات الفنية، لإبلاغهم بتفوقهم الدراسي هذا العام، وتهنئتهم ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي اليوم بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتكريمهم باحتفالية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ 715 ألفا و432 طالبا أدوا امتحانات الدبلومات الفنية في 2542 لجنة، في الفترة من 27-5-2023 وحتى 8-6-2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.