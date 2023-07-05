أعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية، موعد وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية، عقب إعلان أسماء الأوائل في مختلف التخصصات المهنية والصناعية والزراعية والتجارية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية، سيكون متاحا من خلال رابط تخصصه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتمكين الطلاب من معرفة النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

وأكد حسن لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة الغربية عقدت داخل 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، وبلغ عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 33920 طالبا، وانتهت الامتحانات دون حدوث أي معوقات من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية من خلال الضغط هنا.