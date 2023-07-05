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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:46 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
نتيجة الدبلومات الفنية بالغربية

نتيجة الدبلومات الفنية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية، موعد وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية، عقب إعلان أسماء الأوائل في مختلف التخصصات المهنية والصناعية والزراعية والتجارية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية، سيكون متاحا من خلال رابط تخصصه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتمكين الطلاب من معرفة النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

وأكد حسن لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة الغربية عقدت داخل 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، وبلغ عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 33920 طالبا، وانتهت الامتحانات دون حدوث أي معوقات من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الغربية

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الغربية من خلال الضغط هنا.

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