«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان مادة البلاغة لطلاب القسم العلمي

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان البنين بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة، مؤكدا أنه لا توجد أي شكاوى من امتحان البلاغة لطلاب القسم العلمي.

متابعة سير العمل بلجنة دسوق الثانوي بنين

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة دسوق الثانوي بنين، والتي تضم معها لجنة معهد النوايجة الثانوي، وتُقام لجانها بمعهد دسوق الثانوي بنين، كما تفقد سير العمل بلجنة المندورة، والتي تضم معها لجنة شباس الملح الثانوي، وتُقام بمعهد دسوق الإعدادي بنين، مُختتما جولته بتفقد سير العمل بلجنة أبو مندور الثانوي، والتي تضم معها لجان معهدي شباس الشهداء، وباز الثانوي، وتُعقد لجانها بمعهد دسوق الإعدادي بنين.

وتأتي جولات رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات، بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة.

التشديد على منع الغش نهائيا والتصدي لكل أساليبه

ومن جانبه نوه رئيس المنطقة، خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهم كل سُبل الراحة والتركيز، الذي يُعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها.

وشدّد على منع الغش نهائياً والتصدي لكل أساليبه، متابعا سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما أكد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.