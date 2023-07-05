عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى 

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

شرطة الاحتلال تنشر عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.