نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء محافظات الجمهورية من محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، ومحافظات القناة، وذلك لمعرفة النتيجة والمجموع.

وتستعرض «الوطن» نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية في المحافظات برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم خلال ساعات القليلة، فور اعتمادها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس

وتعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب أو ولي أمره، إدخال رقم الجلوس، ومعرفة نتيجته في المدارس «الصناعية، وابزراعية، والتجارية، والفندقية» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» من هنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية من «صناعي، وتجاري، وفندقي، وزراعي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.