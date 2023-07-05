رابط نتيجة الدبلوم الفندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات قليلة ويعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة «بوابة التعليم الفني»، لجميع التخصصات، وبينها نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا اليوم، لاعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، وتكريم أوائل الدبلومات الفنية لجميع التخصصات، ومن ثم تفعيل رابط نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ومن ثم إعلانها داخل المدارس في اليوم التالي لإعلانها إلكترونيا.

طريقة الحصول على نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن رابط نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط.

وفور إعلان رابط نتيجة دبلوم فندقي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن للطلاب زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للنتيجة، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، واختيار التخصص والحصول على النتيجة في دقائق معدودة.