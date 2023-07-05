رسالة عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الإنجليزية

بعثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة، قبل عقد امتحان اللغة الإنجليزية، صباح الغد، تمثلت في أن جميع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما ضد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أن ما يثار قبل أي امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة الامتحانات غير صحيح، وأن هناك تأمين كاملا وشاملا لمراكز توزيع أسئلة الامتحانات، ولا أحد يستطيع الاطلاع على أسئلة الامتحانات، قبل عقده داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية.

رصد 27 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

أكد المصدر، أن جميع حالات الغش، التي تم رصدها منذ بداية امتحانات الثانوية العامة في 12 يونيو الماضي، وحتى الآن، البالغ عددها 27 حالة غش، تم تحويلها إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لتوقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن العقوبات من الممكن أن تصل العقوبات إلى الحرمان عامين متتاليين من الامتحانات، خاصة وأن جميع حالات الغش تم ضبطها عن طريق التليفون المحمول.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة

وأشار إلى إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تتم بصورة منتظمة ومنضبطة، وأنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الثانية، كما جرى البدء في تصحيح امتحان مادة الكيمياء وفى ضوء نتائج التصحيح سوف يتم تطبيق ما يحقق مصلحة الطلاب حال ثبوت صعوبة أسئلة بعينها فى المادة أو عدم إجابة الطلاب على جزئيات بعينها.