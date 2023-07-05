قرار من «التعليم» بشأن 27 طالبا متهما بالغش في امتحانات الثانوية العامة

رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 27 حالة غش منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، في 12 يونيو الماضي وحتى الآن، ما أدى إلى اتخاذ قرار مهم بشأن الطلاب الغشاشين، حيث تمثل القرار في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش، منذ بداية الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

3 عقوبات من التعليم ضد الطلاب الغشاشين

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الـ27 حالة غش التي جرى ضبطها في امتحانات الثانوية العامة 2023، منذ بدايتها وحتى الآن، كانت عن طريق التليفون المحمول، مشيرة إلى أنّ الوزارة حددت 3 عقوبات قاسية على الطلاب الغشاشين عن طريق المحمول، وتمثلت العقوبات في التالي:

العقوبة الأولي: حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى إذا كان مغلقا، سيتم الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدي فيها الطالب الاختبار.

العقوبة الثانية: حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إذا كان مفتوحا، دون أن يستخدمه الطالب، يُحرم من الامتحان لمدة عام دراسي كامل.

العقوبة الثالثة: إذا استخدم الطالب التليفون المحمول داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في الغش وتم ضبطه، يُحرم من الامتحانات لمدة عامين متتاليين بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة.

وطبقا للقرارات الوزارية الخاصة بحالات الحرمان من الامتحان، فهناك نحو 27 طالبا وطالبة، مهددون بالحرمان من امتحانات الثانوية العامة عامين متتاليين، بسبب ضبطهم بحالات غش بالتليفون المحمول، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

رصد 27 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وتمثلت حالات الغش الـ27 التي تم رصدها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن، في 3 حالات غش بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، و3 حالات في امتحان الاقتصاد والإحصاء، و3 حالات في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و5 حالات في امتحان اللغة العربية، وحالتين غش في امتحان الفيزياء، و4 حالات غش في امتحان التاريخ، و3 حالات غش في امتحان الكيمياء، وحالتين غش في امتحان الجغرافيا، وحالتين في امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير في أجواء جيدة

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023، تسير في أجواء جيدة ومنضبطة، دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، محذّرة الطلاب من استخدام أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تماما، وأنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة وفريق مكافحة الغش الإلكتروني، يقومان بجهود جبارة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، وأن الوزارة ستوقّع عقوبات صارمة على الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.