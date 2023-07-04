وزير التعليم: نواجه كل ما يعيق امتحانات الثانوية العامة بحسم.. ولا تستر على الفساد

بدأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، زيارة إلى محافظة البحر الأحمر صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مدينة الغردقة، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وهشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنّه يواجه أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات بكل حزم: «لا تستر على أي فساد، ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات».

لا تستر على الفساد

وجدد الوزير التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما شدد الوزير أيضا على إحالة أي عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بزيارة الدكتور رضا حجازي، إلى المحافظة، مشيدا بالجهود والإجراءات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبا، بينهم 1153 طالبا بالشعبة الأدبية و1603 طالبا بالشعبة العلمية علوم، و427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.