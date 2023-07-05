تفاصيل التقديم لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في كفر الشيخ

تتلقى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة، طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ

وفيما يلي تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة عن الالتحاق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ عام 2023 - 2024، وشروط التقديم.

شروط التقدم للامتحان المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ:

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2023 على 18 عاما.

- أنّ يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية عام 2023.

- أنّ يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي فى الإدارة التابع لها المدرسة.

الفئات المسموح لها دخول اختبارات القبول المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ:

- أنّ يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية 2023.

- أنّ يكون الطالب المتقدم مستوفيا شروط التقدم.

- يسمح للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2023 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكُن مستوفياً الشروط.

- يُسمح للطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أية دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي، وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه شروط التقدم.

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بمصر؛ وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم شروط التقدم.

تنسيق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ:

- أنّ يكون مجموع درجات الطالب أكثر بنسبة 98% من المجموع الكُلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي: «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

- أنّ يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكُلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد؛ هي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

جدير بالذكر، أنّ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ تم افتتاحها في عام 2015، وهي مقامة علي مساحة 5200 متر، وتضم 18 فصلاً، و9 معامل، وصالة للاحتفالات، ومكتبة، وعدد من المكاتب الإدارية وبلّغت تجهيزاتها مبلغ 8.5 مليون جنيه، وتقع بشارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور بمدينة كفر الشيخ.