بعد التعديلات.. الفرق بين الشروط الجديدة والقديمة للقبول بمدارس STEM

في ضوء اهتمام الدولة بالموهوبين والمبدعين من الطلاب وإيمانها بأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض التعديلات على شروط القبول في مدارس المتفوقين STEM، لمنح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، ما جعل البعض يتساءل عن الفرق بين الشروط القديمة والجديدة وأيضا نوع الاختبارات للطلاب.

وجاءت القرارات الجديدة من اللجنة التنفيذية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص كمعيار لالتحاق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، كالتالي:

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

- السماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.

- سن المتقدم أقل من 18 عاما.

- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

- يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

- تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفائهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

- بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

اختبارات الالتحاق بمدارس STEM

أما عن الاختبارات الجديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين، فجاءت كالتالي:

- تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

بينما جاءت الشروط القديمة للالتحاق بمدارس المتفوقين، كالتالي:

- الحد الأدني لمجموع دخول مدارس المتفوقين هو ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلي.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلــوم).

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما.

- يتحمل جميع الطلاب مصروفات مدرسية قدرها ألف جنيه عن كل عام دراسي بالإضافة إلى النفقات الفعلية للدراسة.

أولياء أمور: نادينا بتغيير الشروط.. والجديدة سهلت المهمة

وقالت أمنية محمد والدة الطالبة «غالية»، لـ«الوطن» إن الشروط الجديدة المعدلة تسهل على الطلاب الالتحاق بمدارس المتفوقين خاصة، خاصة نقطة إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل، ما يمكن عدد أكبر من الطلاب من الانضمام للمدرسة.

بينما أكد محمد حمدي والد الطالب «زياد»، أنه منذ وقت طويل نادى أولياء الأمور بتسهيل شروط الالتحاق لمدارس المتفوقين خاصة فيما يتعلق بالشق المادي، واستجابة وزارة التربية والتعليم هي أمر محترم، يؤكد مدى حرصهم على مستقبل الطلاب، والاستعانة بالمتفوقين منهم.