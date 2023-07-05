رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في القليوبية.. سجل بياناتك

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة القليوبية، ويمكن الاستعلام من خلاله عن النتيجة بمجرد إدخال البيانات لتسجيل لمعرفتها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة القليوبية والتسجيل للحصول على النتيجة فور إعلانها من هنا.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظه القليوبية

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه يمكن للطلاب الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة القليوبية والاستعلام الان عن النتيجة للحصول عليها فور إعلانها، واعتماد الوزير لها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري.

- تحديد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظه القليوبية، ووضع اسم المحافظة.

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

- إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة، وإضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

- الضغط على زر استعلام ليظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته المئوية.