نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في القليوبية برقم الجلوس.. خلال ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القليوبية برقم الجلوس، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم، الحصول عليها من خلال رابط أعدته وزارة التعليم لهذا الغرض.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القليوبية برقم الجلوس، والمقرر إعلانها غدًا، في مؤتمر صحفي لوزير التعليم والتعليم العالي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القليوبية برقم الجلوس

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان، أنّ وزارة التعليم من المقرر أنّ تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القليوبية برقم الجلوس من خلال الرابط التالي هنا.

خطوات الحصول نتيجة الدبلومات الفنية بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أنه من المقرر الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني المشار إليه

- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب سواء صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري.

- تحديد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة القليوبية، ووضع اسم المحافظة.

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

- إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة وإضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

- الضغط على زر استعلام، وسيظهر تقدير الطالب والدرجة الكلية والنسبة المئوية.