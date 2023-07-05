رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في سوهاج.. اعرف مجموعك

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة سوهاج، يرغب في معرفتها الآلاف من الطلاب في شتى أنحاء مراكز المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لمعرفة المجموع الكلي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة سوهاج تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظات برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة سوهاج، تتاح على الموقع بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم عقب الانتهاء من المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمكن الطالب من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة سوهاج، معرفة نتيجته في جميع المدارس الفنية من المدرارس«الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية» لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» من هنا.

إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية من «صناعي، وتجاري، وفندقي، وزراعي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضافت الوزارة أنّه سيتم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد قليل، تحديدا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر الوزارة، في العاصمة الإدارية الجديدة.