DMC تعيد إذاعة حلقة علاء عبدالخالق وفرقة الأصدقاء مع «صاحبة السعادة» الليلة

أعلنت شبكة قنوات DMC، إعادة إذاعة حلقة الفنان الراحل علاء عبدالخالق وفرقة الأصدقاء، الليلة، في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والتي أذيعت قبل 5 سنوات، وكانت التجمع الأول لفرقة الأصدقاء بعد سنوات من الانقطاع.

«الأصدقاء» فرقة أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعى

فرقة «الأصدقاء» التي أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي عام 1980، قدّمت العديد من الأغنيات في الحلقة التي جمعت شمل الفرقة للغناء مرة أخرى، بحضور أعضاؤها، المطربة حنان والفنانة منى عبد الغنى والراحل علاء عبدالخالق، وتحدثوا فيها عن ذكرياتهم وأسباب التشتت ومن ثم العودة من جديد.

وغنى أعضاء الفرقة خلال الحلقة، «مع الأيام» من كلمات الشاعر الراحل سيد حجاب وألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعى عام 1981، كما غنى الفريق «الموضات» من كلمات عمر بطيشة، وتلحين الراحل عمار الشريعي عام 1982، ومجموعة من الأغنيات الأخرى، التي تفاعلت معهم الفنانة إسعاد يونس بالتصفيق وإطلاق شعارات تشجيعية لهم.

انحسرت الأضواء واختفت فرق موسيقية غنائية كالثلاثي المرح

وتحدّث أعضاء الفرقة خلال اللقاء، عن الغرض من تشكيل فرقة الأصدقاء، وهي إحياء الغناء الجماعي الذي تراجع لفترة في أواسط السبعينيات، بعد أن انحسرت الأضواء واختفت فرقا موسيقية غنائية كالثلاثي المرح، والثلاثي الطروب، وثلاثي النغم ومجاميع الغناء بالإذاعة، إذ قدمت فرقة الأصدقاء التي شكل عبدالخالق ضلعها الأبرز، عدة أغنيات ما زالت حية في ذاكرة الجمهور مثل: «الحدود، والموضات، وخارج المنافسة، وهنغني، مطلوب موظف، وحبيبتي بتعلمنى معنى الحياة»، بل قدّمت الفرقة أغنيات للأفلام مثل فيلم «كتيبة الإعدام» لنور الشريف ومعالي زايد.

آخر ظهور تليفزيوني للنجم الراحل الذي مثّل حالة غنائية فريدة في عالم الموسيقى والغناء

وتُعد حلقة النجم الراحل علاء عبدالخالق بصحبة فرقة الأصدقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال الحلقة التي عُرضت على شاشة «سي بي سي» قبل 5 سنوات، آخر ظهور تليفزيوني للنجم الراحل الذي مثّل حالة غنائية فريدة في عالم الموسيقى والغناء خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، بل صار أيقونة للأغاني الشبابية خلال تلك الفترة.