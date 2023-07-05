قال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ الاستعلام الآن، سيكون متاحا للحصول على النتيجة للثانوي التجاري، والصناعي، والزراعي، والفندقية، من خلال الرابط الموحد الأربعاء.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ الاستعلام الان

وأشار المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ الاستعلام الآن، يمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بسهولة ويسر خلال الساعات المقبلة.

الإدارات التعليمية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ الاستعلام الآن، يمكن الحصول عليها في ثواني معدودة، وحصد 3 طلاب المركز الأول على مستوي الجمهورية، خلال إبلاغهم أمس من خلال اتصال تليفوني من نائب وزير التربية والتعليم الفني، ليبارك للطلاب الأوائل على تفوقهم الباهر.

يذكر أن عدد الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ، عددها 13 إدارة موزعة علي نطاق المحافظة، حيث ينتظر الآلاف من أبناء كفر الشيخ الحصول علي النتيجة خلال الساعات المتبقية من اليوم حسبما ذكر المصدر المطلع.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قدما التهنئة للطلاب الثلاثة للمتفوقين علي ما بذلوه من جهد كبير وتفوق مبهر لبناء مستقبل مشرق لهم، حيث عمت أجواء الفرحة والسعادة في مراكز سيدي سالم، ودسوق، وفوه، لتفوق ثلاث أبناء من أبنائهم بنتيجة الدبلومات الفنية وحصولهم ضمن أوائل الجمهورية لهذا العام.